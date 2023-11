Blinken, la Cina deve premere su Pyongyang contro le sue azioni pericolose

La Cina vanta "un rapporto unico con la Corea del Nord e come risultato di questa relazione ha una reale influenza, Per questo ci aspettiamo che Pechino la usi per svolgere un ruolo costruttivo nell'allontanare il Nord da comportamenti irresponsabili e pericolosi". E' quanto ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la conferenza stampa a Seul con il suo omologo sudcoreano Park Jin, trasmessa in streaming. Blinken ha invitato la Cina a contribuire a impedire che il Paese eremita intraprenda azioni "destabilizzanti" e vietate dalle risoluzioni Onu, come il lancio di missili balistici e i test nucleari.

Blinken ha anche messo in guardia dalla crescente cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia, durante la sua visita in Corea del Sud, alleato chiave Usa nella regione, insieme al Giappone.

"Condividiamo profonde preoccupazioni sulla crescente e pericolosa cooperazione militare della Corea del Nord con la Russia", ha detto Blinken nella conferenza stampa congiunta con la controparte sudcoreana Park Jin, trasmessa in streaming.



