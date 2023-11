Joe Biden non ritiene di essere dietro a Donald Trump negli stati battleground, come suggerivano i sondaggi dei giorni scorsi del New York Times e della Cnn. "No, non penso di essere indietro. E' perché voi non leggete i sondaggi. Dieci sondaggi. In otto lo batto in quegli stati.Voi ne leggete solo due, Cnn e New York Times. Controllate. Vi forniremo copie di tutti gli altri sondaggi."

