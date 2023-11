Il boia si prepara a colpire in Texas, dove è attesa l'esecuzione di Brent Brewer, 53 anni e da 30 anni nel braccio della morte per un omicidio commesso durante una rapina quando aveva 19 anni. Brewer è stato condannato a morte nel 1991 per aver accoltellato Robert Laminack in una rapina che gli era fruttata 140 dollari.



