Sono saliti a 31 i soldati israeliani morti dall'avvio dell'operazione terrestre a Gaza in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. L'ultimo in ordine di tempo - ha fatto sapere l'esercito - è stato Yaacov Ozeri (28 anni) della 410/a Brigata corazzata ucciso ieri nel nord della Striscia. Inoltre - secondo la stessa fonte - ci sono anche tre soldati che sono stati feriti in modo grave sempre durante i combattimenti di ieri.



