Il premier portoghese Costa in diretta tv: 'Mi sono dimesso'

Il primo ministro portoghese António Costa si è dimesso. Confermando, in un messaggio in diretta alle televisioni nazionali, la notizia circolata oggi sull'esistenza di un'indagine penale sul suo conto, Costa si è detto "fiducioso nel funzionamento della giustizia" e si è messo a disposizione per chiarire ogni sospetto sul suo operato.

Il capo dello Stato portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha accettato le dimissioni del primo ministro Antònio Costa. Lo si apprende da una nota della presidenza, in cui si informa che il presidente della Repubblica ha convocato per domani i segretari dei partiti e per giovedì il Consiglio di Stato al Palazzo di Belem.



Costa è coinvolto nell'inchiesta della magistratura sugli investimenti "verdi" del suo governo.

Il ministro delle Infrastrutture portoghese, João Galamba, è stato incriminato nell'ambito di un'inchiesta che stamani ha portato la polizia a perquisire due ministeri (Infrastrutture e Ambiente) e la stessa Presidenza del Consiglio. Secondo quando riportato dalla stampa portoghese, lo stesso premier, António Costa, sarebbe indagato, ma in un'inchiesta condotta stavolta dalla Corte Suprema.

Per Galamba i reati di cui è sospettato dal Pubblico ministero sarebbero corruzione attiva e passiva, traffico d'influenza e abuso d'ufficio. Le indagini hanno come oggetto investimenti nell'ambito dello sfruttamento dell'idrogeno verde e della miniera di litio di Montalegre, nel nord del Paese.

Al momento ci sarebbero in stato di fermo almeno tre figure molto vicine al premier: il capo di gabinetto Vítor Escária, l'imprenditore, consulente e amico personale del premier, Diogo Lacerda Machado, e il sindaco socialista della città portuale di Sines, Nuno Mascarenhas.



