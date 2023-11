Las Vegas, si avvicina sciopero di 35 mila dipendenti dei casinò

Circa 35 mila dipendenti dei casinò di Las Vegas sono pronti ad incrociare le braccia in assenza di un accordo che preveda aumenti salariali e migliori condizioni lavorative. Il rischio paralisi interessa 18 casinò sulla Strip. Il termine ultime per evitare lo sciopero è il 10 novembre, entro quella data le parti dovranno aver raggiunto un'intesa per un contratto quinquennale.

"Un mese fa - ha detto in una dichiarazione Ted Pappageorge, rappresentante del sindaco Culinary Union - si è votato a stragrande maggioranza per autorizzare uno sciopero e abbiamo continuato a negoziare in buona fede. Purtroppo non sono stati fatti passi avanti a sufficienza. Ciò che è sul tavolo ha una portata storica ma non è abbastanza e i dipendenti meritano contratti senza precedenti in virtù anche dei profitti record delle grandi aziende".



