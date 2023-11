La maratona di New York, 55mila i partecipanti

A New York in corso la maratona, la corsa più famosa e partecipata al mondo, con circa 55 mila iscritti, di cui 2368 italiani, il secondo gruppo piu' numeroso. A dare il via alla competizione, alle 8.00 locali (le 14 in Italia), i corridori professionali in carrozzina, quindi le donne professioniste (alle 8.40), seguite dagli uomini alle 9.05, tutti gli altri cinque minuti dopo. Partenza da Staten Island, all'ombra del ponte Verrazzano, e arrivo a Central Park, dopo un percorso che attraversa tutte e cinque le municipalità.

Misure di sicurezza rafforzate dopo l'escalation della guerra tra Hamas e Israele, con migliaia di agenti a presidiare la Grande Mela. In campo maschile ai nastri di partenza l'israeliano vicecampione del mondo Maru Teferi, l'etiope due volte argento iridato Mosinet Geremew, l'olandese argento olimpico Abdi Nageeye e il keniano Albert Korir, vincitore a New York nel 2021. La campionessa in carica Sharon Lokedi, del Kenya, guida invece un gruppo femminile molto competitivo che comprende la medaglia d'oro olimpica di Tokyo, Peres Jepchirchir, la vincitrice della maratona di Boston, Hellen Obiri, e l'ex detentrice del record mondiale Brigid Kosgei.

