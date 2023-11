Fonti Usa, Hamas ha nascosto in ambulanze suoi miliziani

07:14

Ci vorrebbe una "pausa molto significativa nel conflitto" in Medio Oriente per riuscire a ottenere il rilascio delle decine di ostaggi presi dal gruppo palestinese Hamas. Lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca citato dall'Afp. "È qualcosa che è oggetto di una discussione molto seria e attiva. Ma non c'è ancora un accordo per realizzarla effettivamente", ha detto il funzionario, mentre i combattimenti tra Israele, alleato degli Stati Uniti, e Hamas infuriano nella Striscia di Gaza.

"Non è il momento di trattenere i fondi all'Autorità Palestinese: si dovrebbe fare il contrario". Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca - come riporta il The Jerusalem Post - sostenendo che è necessario adottare misure per aumentare la stabilità in Cisgiordania: "Hamas è il nemico dell'Autorità Palestinese, questa è la nostra opinione" ha detto.