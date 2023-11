L'Amerigo Vespucci si prepara alla sosta di fine anno

L’attività in mare di Nave Vespucci per il 2023 è quasi finita e il veliero si prepara ad iniziare i lavori annuali nel cantiere di Rio Santiago in Argentina.

La fase di smontaggio delle vele e dei pennoni è propedeutica allo “sghindaggio”, ovvero l’operazione tecnica effettuata interamente da personale di bordo che consiste nel portare giù gli alberetti, le parti terminali in legno di ciascun albero, per i controlli periodici che si faranno durante la sosta.









