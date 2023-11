Israele, 'durante la notte uccise decine di terroristi'

00:39

Sono in corso colloqui per istituire una forza multinazionale a Gaza dopo che Israele avrà sradicato Hamas: lo hanno confermato due senatori Usa. I senatori dem Chris Van Hollen e Richard Blumenthal hanno riferito a Politico che è al lavoro una diplomazia dietro le quinte per stabilire una forza di mantenimento della pace a Gaza, anche se probabilmente non includerà truppe americane. "Sono in corso discussioni sulla possibile composizione di una forza internazionale", ha detto Van Hollen, rifiutandosi di entrare nei dettagli specifici. "Sono discussioni molto preliminari e fragili".

"Penso che sarebbe importante avere una sorta di forza multinazionale a Gaza come transizione verso qualunque cosa accada dopo", ha aggiunto.