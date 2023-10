Rapiti i genitori del calciatore Luis Diaz in Colombia

Droni, elicotteri e mezzi di terra, oltre a centinaia di uomini tra militari e polizia sono impegnati in Colombia nelle ricerche di Luis Manuel Diaz, padre della stella del calcio Luis Diaz, rapito nella notte insieme alla moglie Cilenis Marulanda, a Barrancas, nel dipartimento settentrionale della Guajira. Le autorità hanno promesso una ricompensa di 200 milioni di pesos (l'equivalente di circa 46mila euro) a chi sarà in grado di collaborare con informazioni utili a liberare il padre del calciatore della nazionale colombiana, che gioca nel Liverpool.

La madre del calciatore, Cilenis Marulanda, è stata liberata nella notte, quando i sequestratori stavano facendo un trasferimento di auto, in quella che è stata battezzata 'Operacion Candado' (operazione lucchetto). C'è stato uno scontro a fuoco, ha riferito un amico di famiglia, mentre la commozione per il ritorno a casa della donna è testimoniata dai pochi fotogrammi di un video in cui la si vede abbracciata ai suoi cari, prima di essere ricoverata in una struttura sanitaria per i controlli di routine in questi casi.

A riferire all'attaccante del rapimento dei genitori è stato il direttore della polizia colombiana, il generale William Salamanca. "Sto arrivato nel dipartimento della Guajira per coordinare ricerche e posti di blocco, nel timore che l'ostaggio possa essere portato nel vicino Venezuela, dove le operazioni di ricerca si farebbero estremamente più complicate. Alla frontiera sono in corso controlli serrati, per bloccare eventuali via di fuga dei sequestratori", ha spiegato il ministro della Difesa, Ivan Velasquez. Luiz Diaz, per i colombiani Lucho, ha ringraziato la polizia, ha risposto alle domande sullo stato di salute del padre ed ha spiegato di essere in contatto con la famiglia.

Con l'atleta - che oggi non è stato convocato per la partita contro il Nottingham Forest - è in stretto contatto anche il governo. Il presidente colombiano Gustavo Petro - il primo a dare la notizia della liberazione della madre nella notte dal suo account X - nel suo discorso di saluto in occasione di un'importante tornata elettorale in corso nel Paese ha fatto sapere di aver ordinato il "dispiegamento di tutta la forza pubblica" per ritrovare il padre del calciatore.

Secondo le ricostruzioni del sequestro, il fuoristrada dei coniugi Diaz è stato intercettato ieri sera da due uomini armati, in sella a motociclette, mentre stavano attraversando il quartiere di Los Olivos, nei pressi della loro abitazione. I malviventi sono saliti a bordo dell'auto allontanandosi con la coppia. Non è ancora chiaro se sia stato chiesto un riscatto, ma le autorità ritengono che si tratti di un rapimento a scopo estorsivo, in un Paese ancora attraversato da una feroce violenza. "E' stata una notte difficile", ha raccontato il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, mentre Diego Jota ha celebrato il suo goal levando al cielo la maglia numero sette del colombiano.



