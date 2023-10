Usa: 'La Russia uccide i soldati che non obbediscono agli ordini'

La Russia ha "ordinato più volte l'esecuzione dei soldati" che non obbedivano agli ordini in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby John Kirby in un briefing sottolineando che Mosca "non tiene in nessun modo alla vita dei propri militari".



La Russia sta giustiziando i soldati che tentano di ritirarsi da una nuova sanguinosa offensiva nell'Ucraina orientale e ha subito perdite "significative" in mezzi corazzati e personale, ha detto il funzionario della Casa Bianca. "Abbiamo informazioni che l'esercito russo ha effettivamente giustiziato soldati che si rifiutavano di eseguire gli ordini", ha dichiarato Kirby nel briefing.

