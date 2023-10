Bombe a nord di Gaza, 17 morti. Israele avverte: 'Nessuna tregua durante i negoziati sugli ostaggi'

09:22

Ora serve "una de-escalation", con "l'interruzione del lancio di razzi da parte di Hamas ed Hezbollah". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo. Sulla necessità o meno di chiedere immediatamente una tregua, Tajani ha però sottolineato che "non si può permettere ad Hamas di fare quel che vuole". "Israele - aggiunge - ha il diritto di difendersi ma in modo proporzionato, senza colpire indiscriminatamente la popolazione civile a Gaza".

Secondo il ministro degli Esteri, i rischi di un allargamento del conflitto in Medio Oriente "ci sono" ed è per questo che si sta lavorando, perché ciò non si trasformi in realtà. "Tutti noi, Usa e Ue, ci stiamo impegnando sulla via diplomatica e l'Italia ha assunto un ruolo di primo piano: l'obiettivo è evitare l'incendio del Medio Oriente", ha aggiunto Tajani. "La via diplomatica è quella che premia sempre", ha precisato Tajani.

"Non abbiamo segnali di attentati previsti nel nostro Paese ma questo non significa sia il caso di abbassare la guardia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando in Lussemburgo.