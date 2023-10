Saranno il progressista Sergio Massa e l'ultraliberista Javier Milei ad affrontarsi al ballottaggio delle presidenziali in Argentina, in programma il prossimo 19 novembre. Con oltre dell'84% dei seggi scrutinati, infatti, Massa (JxP) risulta in testa col 36,1% delle preferenze, seguito dall'ultra-liberista Milei (Lla) al 30,3%. La conservatrice Patricia Bullrich (Jxc) insegue a distanza col 23,7%.

