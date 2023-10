Guerra in medio Oriente, telefonata tra il Papa e Biden. Israele: 'Colpiremo l'Iran se Hezbollah apre un secondo fronte'

15:59

Il segretario di stato americano Antony Blinken ha avvertito che Washington vede il rischio di un'escalation nella guerra in corso in Medio Oriente per via dell'Iran e dei suoi alleati nella regione. "Israele non può tornare allo status quo ma non ha intenzione di governare Gaza", ha detto ancora Blinken in un'intervista con Nbc news.