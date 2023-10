Migliaia nelle piazze egiziane, giordane e iraniane per i palestinesi

Migliaia di egiziani manifestano oggi in diverse città del più popoloso Paese arabo in solidarietà con la Striscia di Gaza, dopo 12 giorni di raid di Israele. Lo si vede nelle immagini diffuse dai media locali e dai social. Poco prima il presidente Abdel Fattah al-Sisi aveva avvertito: "Se chiedo al popolo egiziano di scendere in piazza, saranno milioni". A Rafah, al confine con la Striscia gli operatori umanitari in attesa di entrare si sono riuniti per pregare in memoria delle vittime dell'ospedale dopo il raid di cui Israele e Hamas si accusano a vicenda.

In 5.000 hanno manifestato oggi nei pressi dell'ambasciata israeliana ad Amman, in Giordania dopo l'esplosione in un ospedale di Gaza, di cui Israele e Hamas si accusano a vicenda, che ha provocato centinaia di morti e un'ondata di rabbia nel mondo musulmano. Il numero dei manifestanti potrebbe aumentare nonostante le strade che portano all'ambasciata siano bloccate dalle forze di sicurezza. La Giordania, che ha un trattato di pace con Israele, ha dichiarato ieri sera che Israele "è responsabile di questo grave incidente".

Non si placa in Tunisia l'ondata di sdegno collettivo dopo le notizie del massacro di ieri all'ospedale di Gaza. Mentre migliaia di manifestanti continuano a presidiare la centrale Avenue Bourguiba della capitale e lo spazio antistante l'ambasciata di Francia, un altro gruppo di dimostranti si è diretto all'ambasciata degli Stati Uniti, al Lac 2, per sostenere il popolo e la causa palestinese e per chiedere l'espulsione dell'ambasciatore Usa in Tunisia. I manifestanti hanno sventolato bandiere e cartelli palestinesi denunciando e criticando la politica degli Stati Uniti e dell' "entità sionista" in Medio Oriente, rivelano fonti locali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA