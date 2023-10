Gaza, Israele: 'Ecco il video del razzo palestinese'

L'esercito israeliano ha pubblicato un video su X che "mostra un razzo sparato contro Israele che è esploso alle 18:59, lo stesso momento in cui è stato colpito l'ospedale a Gaza". Nella sequenza si intravede nel buio quello che sembra un vettore che poi esplode alto sui cieli di Gaza, seguito a breve da una esplosione sul terreno.

Il video pubblicato dall'esercito israeliano su X è una sequenza trasmessa dall'emittente panaraba Al Jazeera, basata in Qatar. Lo precisano le stesse Forze di difesa israeliane (Idf), mostrando il video integrale sul social network. "Controllate bene prima di accusare Israele", recita il post.

Israele ha poi ribadito che l'esplosione è stata causata da un razzo difettoso lanciato ieri alle ore 18.59 dalla Jihad islamica da un cimitero non lontano. Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in un conferenza stampa in cui ha mostrato immagini degli eventi di ieri sera. Israele, ha aggiunto, ha anche la registrazione di una conversazione fra miliziani palestinesi che confermerebbe il lancio di un razzo difettoso. Dall'inizio del conflitto, ha precisato, 450 razzi palestinesi difettosi sono esplosi all'interno della Striscia.

L'edificio dell'ospedale ''non e' stato colpito''. Danni sono stati rilevati invece nel parcheggio esterno, dove sono presenti ''i segni di un incendio'', ha detto poi Hagari, sulla base di immagini aeree. ''Non si notano crateri né danni agli edifici circostanti, come sarebbe da aspettarsi nel caso di un attacco aereo'', ha rilevato.

