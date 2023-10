Cessato alllarme bomba in alcuni scali francesi, riaperta la Reggia di Versailles

Minacce di presenza di ordigni sono giunte in mattinata a diversi aeroporti francesi, che sono stati evacuati per verifiche. E' successo negli scali di Lille, Lione e Tolosa, che sono stati evacuati. Anche l'aeroporto di Nizza aveva ricevuto una minaccia ma l'allerta è già terminata: si trattava d un bagaglio abbandonato che è stato prontamente rimosso.

Due degli aeroporti francesi chiusi per minacce hanno potuto già riaprire e funzionano regolarmente: Nizza e Nantes. Restano chiusi per verifiche Lille, Lione, Tolosa e Beauvais.

L'aeroporto di Ostenda in Belgio è stato evacuato per un allarme bomba a seguito di una mail di minacce di presenza di ordigni inviata anche agli scali francesi di Lille, Lione e Tolosa, a loro volta evacuati. A Ostenda una cinquantina di dipendenti dell'aeroporto hanno dovuto lasciare l'edificio, mentre circa 150 passeggeri atterrati al momento dell'allarme su un volo Tui si trovano ora bloccati a bordo in attesa che le operazioni di verifica siano completate. L'aeroporto è attualmente sottoposto a una perquisizione completa e i servizi di sicurezza sono impegnati a monitorare la situazione.

Ha riaperto, dopo 3 ore di chiusura, la Reggia di Versailles, costretta per la terza volta in 5 giorni ad evacuare i visitatori a causa di un'allerta alla bomba. Le verifiche sono tassative e obbligatorie da venerdì, quando - dopo l'assassinio del professor Dominique Bernard da parte di un ceceno ad Arras - il governo ha innalzato il piano Vigipirate antiterrorismo al suo massimo livello. Come negli altri casi, nulla di anomalo è stato riscontrato e le autorità hanno concluso che si è trattato di un nuovo "falso allarme".

