'Vi prego, riportatemi a casa', il primo video di una israeliana ostaggio di Hamas a Gaza

"Mia figlia ha bisogno di cure mediche, ma è una guerriera, è una combattente. So che non mollerà e che sta incoraggiando gli altri ostaggi". Lo ha detto in una conferenza stampa a Tel Aviv Keren Sherf Shem, la madre di Maya, la ragazza franco-israeliana rapita da Hamas mentre tornava da una festa a Sderot, vicino alla Strscia, e apparsa ieri in un video.

Nelle immagini, diffuse da Hamas, e pubblicate da Haaretz, la ventunenne dice il suo nome e di trovarsi a Gaza. "Sabato mattina presto stavo tornando da una festa nell'area di Sderot. Sono stata gravemente ferita alla mano. Mi hanno portato a Gaza e mi hanno portato all'ospedale per tre ore. Si sono presi cura di me, fornendomi farmaci. Vi chiedo solo di riportarmi a casa il più presto possibile dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai miei fratelli. Per favore, fatemi uscire di qui il più presto possibile", dice l'ostaggio.

Video Hamas diffonde un primo video con un'israeliana ostaggio a Gaza

Nel suo appello, la madre della ragazza spiega che prima non sapeva se sua figlia fosse viva o morta: "Ora ho la prova che è viva", anche se "spaventata e sofferente. Prego il mondo di riportare la mia bambina a casa, era solo andata a una festa. Non è la sola, questo è un crimine di guerra". E poi aggiunge: "Si vede che dice quello che le dicono di dire".

La donna spiega di aver fiducia "nel fatto che Israele farà tutto quello che può per riportare a casa tutti i nostri figli". "Mia figlia ha bisogno di cure mediche, ma è una guerriera, è una combattente. So che non mollerà e che sta incoraggiando gli altri ostaggi", spiega la donna. "So che tutte le madri dicono che la loro figlia è la migliore del mondo, ma lei è una ragazza veramente speciale". Infine il suo messaggio per la figlia, cedendo alla commozione: "Il mio messaggio a Maya è: ti amo tanto e mi manchi".

Il negoziatore per le famiglie: 'Hamas dica il prezzo per gli ostaggi'

"Noi abbiamo chiesto dei corridoi per riportare a casa gli ostaggi", ma senza offrire una contropartita. "Hamas ci deve dire che sono pronti e qual è il prezzo. Non abbiamo ancora avuto una risposta". Lo ha detto Yaakov Peri, ex capo dello Shin Bet e membro del team di negoziatori del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi nell'attacco del 7 ottobre, parlando con alcuni giornalisti, tra cui l'ANSA, a margine della conferenza stampa dei genitori di Maya Shem, la ragazza rapita apparsa ieri in video.

