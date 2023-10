In Vaticano vigilanza rafforzata, più misure di sicurezza

In tutta la zona attorno al Vaticano le forze dell'ordine hanno elevato il livello di vigilanza e rafforzato le misure di sicurezza in considerazione delle possibili minacce in un'area considerata "sensibile". "Il personale è stato sensibilizzato a mantenere, durante il servizio, un atteggiamento costantemente vigile, volto a tutelare la propria e altrui incolumità e a cogliere tempestivamente qualsiasi situazione ritenuta anomala", apprende l'ANSA dall'Ispettorato di Polizia vaticano. Anche i carabinieri nella zona di Piazza San Pietro oggi sono in giubbotto antiproiettile e col mitra impugnato. Severi, come sempre, i controlli ai metal detector per l'ingresso in Basilica, che provocano anche lunghe file di visitatori.

Tajani: 'Nessuna minaccia all'Italia, ma massima prevenzione'

"Il livello di guardia è già stato alzato da qualche giorno, stiamo tenendo tutto sotto controllo: i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di Finanza, la Polizia penitenziaria, i servizi di intelligence lavorano con attività di prevenzione, tant'è che stamane sono state arrestate due persone accusate di terrorismo. In questo momento non ci sono minacce dirette, che noi sappiamo, verso l'Italia, però può esserci sempre qualche fondamentalista esagitato che agisce da solo, qualche cane sciolto. La prevenzione è massima da parte italiana, ma non ci sono pericoli segnalati imminenti". Così a Radio Anch'io il vicepremier Antonio Tajani. "Però si continua a vigilare, si fa di tutto perché gli italiani possano vivere in sicurezza, anche controlli sugli immigrati che arrivano perché non possono esserci infiltrati terroristi", ha aggiunto Tajani.

Il ministro degli Esteri ha anche scritto su X "Milano. Grazie alle forze dell'ordine e alla magistratura per l'operazione che ha portato all'arresto di due militanti dell'Isis. Il Governo, anche con una forte azione di prevenzione, continuerà a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini. Linea dura contro il terrorismo".

Salvini: 'Tolleranza zero per chi sostiene il terrorismo islamico'

"Grazie alle Forze dell'Ordine. Tolleranza zero, controlli, manette ed espulsioni per chi sostiene il terrorismo islamico". Lo scrive sui social il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a proposito dell'operazione della Polizia di Milano he ha portato in carcere due uomini accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo.

