Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Cina. Putin, il cui aereo è atterrato all'aeroporto di Pechino intorno alle 9:30 locali (le 3:30 in Italia), è impegnato nella sua prima missione presso una grande potenza globale dal mandato d'arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra in Ucraina: vedrà l'omologo Xi Jinping, incontrato più di 40 volte negli ultimi dieci anni.

Il leader russo parteciperà, quale ospite d'onore, al terzo forum sulla Belt and Road Initiative in programma oggi e domani a Pechino, secondo quanto ha riferito il canale in lingua inglese Cgtn, parte del network pubblico cinese Cctv, che nei giorni scorsi ha trasmesso una lunga intervista al capo del Cremlino. Nell'annuncio fatto lunedì da Mosca, Putin avrà domani il bilaterale con Xi allo scopo di rafforzare i legami bilaterali e un'amicizia personale "senza limiti", a dispetto dell'invasione dell'Ucraina che ha gettato la Russia nell'isolamento internazionale. Durante i colloqui "sarà prestata particolare attenzione alle questioni internazionali e regionali", ha riferito una nota.

Quest'anno Pechino ha mediato un'intesa tra gli ex nemici regionali Iran e Arabia Saudita, tornati ad avere relazioni normali dopo un

decennio di aspre tensioni. L'inviato speciale cinese Zhai Jun sarà in settimana in Medio Oriente per spingere per un cessate il fuoco e colloqui di pace, secondo quanto ha annunciato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi

Gli osservatori si aspettano poche sorprese dalla visita del leader russo in Cina, considerando l'incontro con Xi piuttosto come un gesto simbolico di sostegno di Pechino a Mosca: interessanti, tuttavia, saranno i segnali sulla stretta dipendenza russa economica e diplomatica verso il Dragone. Oltre alla guerra contro l'Ucraina, tra i dossier nell'agenda dei due leader c'è anche il conflitto tra Israele e Hamas, su cui Putin punta a rompere l'isolamento internazionale proponendosi come mediatore, visti i rapporti vantati con i leader del mondo islamico. La Cina, come la Russia, ha un rapporto stretto con l'Iran, dove la leadership clericale sostiene sia Hamas sia Hezbollah, il gruppo militante libanese che potrebbe aprire un secondo fronte contro Israele.

Orban vede Putin 'Mantenere la cooperazione'

A Pechino, Putin ha incontrato il primo ministro ungherese Viktor Orban. Le relazioni della Russia con molti Paesi europei vengono "mantenute e sviluppate" nonostante le sanzioni e "uno di questi Paesi è l'Ungheria", ha detto il presidente russo.

Da parte sua, Orban ha scritto su Facebook che "oggi in Europa tutti si chiedono se ci sarà un cessate il fuoco in Ucraina. Anche per noi ungheresi, la cosa più importante è che l'ondata di rifugiati, le sanzioni e la guerra nel nostro Paese vicino finiscano". Secondo quanto riferito dal portavoce di Orban su X, i due leader hanno discusso anche della "cooperazione russo-ungherese

nei settori dell'approvvigionamento di gas e petrolio e dell'energia nucleare".

L'Ungheria "cerca di salvare tutto ciò che può" nei rapporti con la Russia, ha detto il premier ungherese, secondo il quale il suo paese "non ha mai voluto lo scontro con la Russia. Al contrario, il nostro obiettivo è sempre stato quello di stabilire ed espandere i contatti reciproci, e ci siamo riusciti. Tuttavia, a causa dell'operazione militare e delle sanzioni, le nostre relazioni hanno sofferto molto".

"Siamo interessati a mantenere la cooperazione non solo a livello di comunicazione, ma anche a livello economico, finché ciò sarà possibile", ha continuato Orban, ringraziando la società statale russa per l'energia atomica Rosatom, che in Ungheria sta costruendo una centrale nucleare, e Gazprom per il fatto che l'azienda continua a rispettare i contratti esistenti. "Siamo quindi riusciti a salvare molto di quello che abbiamo realizzato, a nessuno piace vedere vanificati i risultati del suo lavoro ottenuto in passato per ragioni di cui non ha colpa".

Xi e il premier ungherese

Il presidente cinese Xi ha espresso apprezzamento al premier ungherese Orban, per "aver a lungo aderito a una politica amichevole verso la Cina" e per "aver sostenuto attivamente la costruzione congiunta della Belt and Road Initiative", la Nuova Via della Seta che festeggia quest'anno il decennale. Le parti, ha detto Xi nel bilaterale di Pechino a margine del terzo forum Bri che questa sera avrà la cena di gala e domani la cerimonia d'apertura, "dovrebbero lavorare per completare e far funzionare nei tempi previsti la ferrovia Budapest-Belgrado".

La Cina, ha aggiunto Xi nel resoconto dei media statali, è pronta ad aumentare le importazioni dei prodotti agricoli di alta qualità

dall'Ungheria: Il presidente cinese si è detto pronto a collaborare con l'Ungheria "per continuare a guidare la cooperazione tra Pechino e i Paesi dell'Europa centrale e orientale nella giusta direzione e per promuovere la serie di progressi costanti e sostenuti nelle relazioni tra Cina ed Europa" più in generale.

Il leader cinese ha anche espresso apprezzamento per la partecipazione di Orban a tutti e tre i forum Bri finora organizzati da Pechino, a partire dal primo del 2017 per passare al secondo del 2019 e fino all'ultimo che avrà domani la sua giornata più importante.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA