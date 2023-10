Yellen, che la riforma del Patto Ue consenta investimenti per la crescita

"Mi rendo conto che ci saranno altre decisioni da prendere nei prossimi mesi per sostenere la ripresa dell'Europa, compreso il lavoro in corso sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. Spero che l'accordo finale, incentivando adeguatamente livelli di debito sostenibili, consenta anche di perseguire di nuovo la crescita con investimenti". Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen nel suo intervento durante il dialogo economico transatlantico che precede la riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo.

Da parte sua, la ministra delle Finanze spagnola, Nadia Calvino -il cui paese è presidente di turno dell'Unione Europea, ha detto al suo arrivo a Lussemburgo che sulla riforma del Patto di stabilità "confido che nel prossimo Ecofin di novembre si possa avviare la fase finale del negoziato politico sulla base di un testo legislativo, per raggiungere un accordo tra i paesi entro la fine dell'anno". "Si tratta - ha spiegato - di un negoziato complesso, questioni su cui esistono molteplici punti di vista e ciò che stiamo facendo come presidenza spagnola è promuovere questo lavoro. Siamo molto avanzati a livello tecnico, continueremo il lavoro".

Il suo collega tedesco, Christian Lindner, interrogato a sua volta sulla riforma del Patto di stabilità, ha osservato che le condizioni economiche "sono cambiate completamente", per cui "dovremmo mostrare più ambizione quando si tratta di calo del deficit e dei debito".

"Siamo pronti a trovare un compromesso, ma per la credibilità degli Stati membri e dell'unione monetaria in particolare, sarebbe peggio se avessero regole fiscali che non portano a un calo del debito e del deficit", ha poi aggiunto.

"Le condizioni quadro per l'ulteriore sviluppo del Patto di stabilità e crescita sono diverse oggi, alla fine del 2023 rispetto all'inizio del processo, e quindi la proposta originaria della Commissione europea deve includere le mutate condizioni economiche. Gli esperti internazionali" del Fmi "ci consigliano di ridurre i deficit più rapidamente e ridurre i livelli di debito in modo più rapido e sostenibile in modo da poter diventare di nuovo resilienti e anche noi".

Ucraina e Medio Oriente

"Non possiamo permettere che l'Ucraina perda la guerra per ragioni economiche", ha dichiarato Yellen, sottolineando che "il

presidente Biden ed io, insieme alla maggioranza bipartisan del Congresso" Usa, "lotteremo affinché il nostro sostegno non venga

interrotto e siano disponibili finanziamenti sufficienti. Andando avanti, lavoreremo con il Congresso per approvare una solida normativa".

"Plaudo ai piani per istituire uno strumento da 50 miliardi di euro per l'Ucraina per fornire un sostegno economico e per la ricostruzione", ha aggiunto la responsabile americana, rivolgendosi ai ministri delle Finanze dell'eurozona.

El il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è riferito al conflitto attuale fra Israele e le forze palestinesi nella Striscia di Gaza, segnalando che "per il momento, l'impatto economico principale per l'economia europea è quello di aumentare

l'elevato livello di incertezza già esistente". "I Paesi della regione sono fortemente colpiti anche dal punto di vista economico", ha

sottolineato. Sul tema, aveva premesso Gentiloni all'arrivo, "ovviamente c'è una preoccupazione geopolitica e umanitaria".

