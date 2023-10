Incontro Xi-Putin mercoledì a Pechino

Un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin è previsto a Pechino mercoledì a margine del forum sull'iniziativa One Belt, One Road (la Via della Seta). Lo ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, citato dalla Tass. Prima del loro incontro, i due presidenti interverranno al forum.

Intanto, oggi il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto incontrato oggi il suo collega russo Serghei Lavrov, in base a un video postato dal ministero degli Esteri di Mosca. I colloqui si sono tenuti alla Diaoyutai State Guesthouse di Pechino, in vista della visita a Pechino del capo

del Cremlino che parteciperà al terzo forum della Nuova Via della Seta - che si terrà domani e dopodomani.

Lavrov, invece, come annunciato nei giorni scorsi dal ministero degli Esteri cinese, ha iniziato oggi la sua visita in Cina che si concluderà mercoledì 18 ottobre.

In un'intervista al China Media Group, Putin ha detto che le proposte di pace avanzate da Pechino per l'Ucraina all'inizio di quest'anno sono realistiche e potrebbero gettare le basi per un accordo. "Siamo grati ai nostri amici cinesi per aver provato a pensare a modi per porre fine a questa crisi", ha affermato il presidente russo, aggiungendo che "penso che siano assolutamente realistici e che possano gettare le basi per un accordo di pace", e lamentando comunque la riluttanza di Kiev a impegnarsi con Mosca.





