Usa, uccide bambino e ferisce la madre perché musulmani

Un uomo di 71 anni è stato arrestato e incriminato di omicidio e crimine d'odio a Plainfield, Illinois, per aver accoltellato un bambino di sei anni e la madre di 32, uccidendo il primo e ferendo gravemente la seconda, per il fatto di essere musulmani, sullo sfondo del conflitto tra Israele e Hamas. Lo riferisce l'ufficio dello sceriffo.

In manette è finito Joseph M Czuba, proprietario dell'alloggio dove abitavano le vittime. Si tratterebbe di Wadea Al-Fayoume e della madre Hanaan Shahin.

"Gli investigatori sono stati in grado di determinare che entrambe le vittime di questo brutale attacco erano state prese di mira dal sospettato a causa del loro essere musulmani e del conflitto in corso in Medio Oriente che coinvolge Hamas e gli israeliani", ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Will. "Joseph Czuba non ha rilasciato alcuna dichiarazione agli investigatori riguardo al suo coinvolgimento in questo atroce attacco. Nonostante ciò, il personale è stato in grado di raccogliere informazioni sufficienti attraverso interviste e prove per accusare formalmente Joseph Czuba di numerosi reati penali".

Sulla scena gli agenti hanno trovato il sospettato seduto a terra vicino al vialetto di casa e all'interno hanno trovato il bimbo e la donna, ciascuno con oltre una dozzina di coltellate al petto, al busto e alle braccia. Il bambino è stato trasportato in un ospedale locale dove è stato dichiarato deceduto, la madre è ricoverata in gravi condizioni, ma si prevede che sopravviverà.



