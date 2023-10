Tajani arrivato in Israele, prima tappa al sud

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato in Israele. La prima tappa sarà nel sud del Pase, a ridosso di Gaza, luogo dell'attacco di Hamas e dove incontrerà il ministro degli Esteri Eli Cohen. Il ministro vedrà alcuni parenti degli ostaggi e visiterà posti colpiti dai razzi di Hamas. Nella sede dell'ambasciata italiana incontrerà alcuni familiari degli italo-israeliani al momento scomparsi.

"La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola - comunica la Commissione Ue in una nota - si recheranno in Israele per esprimere solidarietà alle vittime degli attacchi terroristici di Hamas e incontrare la leadership israeliana".

