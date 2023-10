Zelensky a Bruxelles, 'la guerra è nella fase finale, la più dura'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi a Bruxelles per incontrare tra gli altri il premier belga Alexander De Croo. Al centro dei colloqui, a quanto si è appreso, il sostegno militare all'Ucraina. Oggi a Bruxelles è prevista anche la riunione dei ministri della Difesa della Nato.

"Noi siamo al fianco dell'Ucraina, è importante per tutta la Nato. Oggi ci sarà il Gruppo di contatto, e mobiliteremo più supporto" per Kiev. Lo ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg in un punto stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La battaglia dell'Ucraina è la nostra, vi aiuteremo finché sarà necessario", ha aggiunto.

"La nostra priorità è avere un sistema di difesa aereo. Ne abbiamo bisogno in punti ben specifici del nostro territorio. Noi ne abbiamo bisogno per cacciare via i russi dal nostro territorio", ha detto Volodymyr Zelensky in un punto stampa con Jens Stoltenberg al quartier generale della Nato. Si tratta della prima volta che Zelensky visita il quartier generale dell'Alleanza a Bruxelles. "Sono qui per preparare la resilienza dell'Ucraina" in vista dell'inverno, ha aggiunto.

"Noi siamo in guerra e comprendiamo cosa significhi avere attacchi terroristici. Ricordo i primi giorni della nostra guerra su larga scala iniziata con attacchi terroristici dalla Bielorussia. Se posso dare una raccomandazione ai leader dell'Occidente, è che non facciano sentire la popolazione israeliana sola. Non sto parlando di sostegno alle istituzioni ma alle persone che hanno subito gli attacchi". Lo ha detto Zelensky al quartier generale della Nato.

La guerra della Russia contro l'Ucraina è nella fase finale, che potrebbe essere la più dura, ma attualmente è difficile prevedere la fine delle ostilità: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla tv romena Digi24. "È l'ultima parte della guerra. Non è il suo centro. Il primo periodo fu l'occupazione, seguito dall'arresto dell'avanzata e dalla presa dell'iniziativa. Penso che siamo nell'ultima parte. Le paure che abbiamo sono tante: i soldi, le armi, ma siamo nell'ultima parte, la più dura", ha detto Zelensky. E poi: "Non posso dirvi la data esatta, non credo che nessuno (possa farlo), forse solo (Donald) Trump, un giorno".

Zelensky è stato accolto al quartier generale della Nato dal Segretario generale Jens Stoltenberg, che oggi presiederà la riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza. Il programma del presidente ucraino a Bruxelles non è stato al momento divulgato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA