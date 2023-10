Tajani: 'Manca all'appello un terzo italo-israeliano'

"Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all'appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.



"Ho ribadito la durissima condanna del governo italiano" per gli attacchi di Hamas e ho trovato "orecchie attente contro il terrorismo anche da parte dei vertici egiziani. L'Egitto ha un ruolo importante per la de-escalation e sosterremo tutte le iniziative per potrà svolgere per una soluzione positiva degli ostaggi", tra cui probabilmente due cittadini italo-israeliani . Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con il collega egiziano Sameh Shoukry al Cairo.



Tajani ha informato le autorità egiziane della decisione della Corte costituzionale italiana sul caso Regeni: "Il processo penale proseguirà per la ricerca della verità e della giustizia". Lo ha detto il titolare della Farnesina durante la conferenza stampa con il collega egiziano Sameh Shoukry al Cairo.



"Emerge la volontà comune di combattere i trafficanti di esseri umani", ha detto il ministro degli Esteri al Cairo parlando della firma di una dichiarazione congiunta con l'omologo egiziano Sameh Shoukry. Nella dichiarazione i due Paesi si impegnano a "rafforzare ulteriormente il dialogo e la cooperazione sulle questioni migratorie, anche promuovendo percorsi legali e combattendo la migrazione irregolare, esprimendo la loro preoccupazione per la crescente pressione della migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo, e il prezzo inaccettabile in termini di vite umane", si legge nel testo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA