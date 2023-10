Tajani chiama il figlio della coppia italo-israeliana

"Appena atterrato in Egitto ho chiamato Nadav Kipnis, il figlio della coppia di italo-israeliani dispersi. Faremo tutto il possibile per riportarli a casa. Ne parlerò oggi con il Presidente al Sisi e con il Segretario Generale della Lega Araba", ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Al segretario generale della Lega araba "ho chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano ad Hamas e ho insistito sui due cittadini italiani con doppio passaporto che probabilmente sono tra gli ostaggi. Stamani ho parlato con il figlio e ho confermato che il governo italiano sta facendo di tutto per liberare i due cittadini probabilmente ostaggi di cui non abbiamo notizie", ha detto il ministro degli Esteri dopo aver incontrato il Segretario Generale Ahmed Abdoul Gheit al Cairo.

"Lavoriamo perché non ci sia una fine tragica per ostaggi. Siamo favorevoli ai corridoi umanitari per i prigionieri" di Hamas. "Incontrerò Al Sisi e Shoukry e a entrambi chiederò un'azione per liberare gli ostaggi. Il governo egiziano ha tutto il nostro sostegno e appoggio per questo sforzo", ha aggiunto Tajani dopo aver incontrato Ahmed Abdoul Gheit al Cairo.

"La missione al Cairo parte dallo sforzo diplomatico dell'Italia per favorire il ritorno della pace in Medio Oriente e Israele - ha spiegato Tajani -. Stamane ho incontrato il segretario generale della Lega Araba al quale ho ribadito la ferma condanna per l'attacco terroristico di Hamas. Per l'Italia, Hamas è responsabile di ciò che sta accadendo. Ma ho chiesto anche di fare tutto il possibile per una de escalation e per circoscrivere il conflitto e impedire che si allarghi al Libano".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA