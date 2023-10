Finlandia: gasdotto fuori servizio 5 mesi per riparazioni

Il gasdotto Finlandia-Estonia resterà per cinque mesi fuori servizio per le riparazioni, secondo quanto segnala l'operatore Nel corso della riunione alla Nato con i ministri della Difesa dell'Alleanza e con il Gruppo di Contatto per l'Ucraina "affronteremo anche quanto accaduto" al gasdotto nel mar Baltico. "Se sarà mostrato che c'è stato un atto ostile contro una infrastruttura della Nato, sarà un fatto molto serio e la risposta sarà forte e determinata". Lo ha detto Jens Stoltenberg in un punto stampa con Volodymyr Zelensky dal quartier generale dell'Alleanza.

Il Cremlino giudica "allarmante" la notizia del danno subito dal gasdotto nel Golfo di Finlandia, alla luce del precedente "attacco terroristico" al Nord Stream nel Mar Baltico, e attende "informazioni più dettagliate". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov citato dalla Tass.

