Si dimette il capo di stato maggiore dell'esercito polacco

Il capo di stato maggiore e il capo delle operazioni dell'esercito della Polonia si sono dimessi dai loro incarichi, hanno dichiarato martedì i loro portavoce, cinque giorni prima delle elezioni parlamentari nel Paese confinante con l'Ucraina. I due comandanti non hanno specificato i motivi della loro decisione, anche se i media hanno riferito di un conflitto con il ministro della Difesa. Le dimissioni del capo di stato maggiore e del capo delle operazioni dell'esercito polacco hanno scatenato una grave crisi nelle forze armate a pochi giorni dal voto decisivo e nel contesto della guerra in Ucraina.

Sebbene non abbiano fornito una ragione per le loro dimissioni, i media polacchi hanno attribuito la decisione a un conflitto che i due hanno avuto con il ministro della Difesa.



"Il generale Rajmund Andrzejczak ha presentato le sue dimissioni... lunedì", ha dichiarato la portavoce di Andrzejczak, il colonnello Joanna Klejszmit. "Come ogni soldato, ha il diritto di dimettersi senza fornire una motivazione", ha detto. Anche il capo delle operazioni dell'esercito, il generale Tomasz Piotrowski, si è dimesso. Secondo i media polacchi, i due ufficiali, in carica dal 2018, hanno deciso di lasciare dopo un lungo conflitto con il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak e si sono opposti ai tentativi di coinvolgere l'esercito nella campagna per le combattute elezioni legislative di domenica.

L'opposizione ha ora chiesto le dimissioni anche del ministro della Difesa. "C'è una guerra in Ucraina, una guerra in Medio Oriente e l'esercito polacco sta cadendo a pezzi", ha scritto su X Krzysztof Gawkowski, capo del gruppo parlamentare del partito di opposizione Nuova Sinistra. "Le azioni del partito (al governo) Diritto e Giustizia ci hanno lasciato indifesi durante la peggiore crisi possibile", ha affermato.



