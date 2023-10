Oms, aprire un corridoio umanitario sulla Striscia di Gaza

L'Organizzazione mondiale della salute (Oms) chiede l'apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la Striscia di Gaza, posta sotto assedio totale da parte di Israele. "L'Oms chiede la fine della violenza. È necessario un corridoio umanitario per raggiungere le persone con forniture mediche essenziali", ha detto il portavoce dell'Oms Tarik Jasarevic in una conferenza stampa a Ginevra.

E dopo che l'esercito israeliano ha invitato i palestinesi a lasciare Gaza per l'Egitto, a migliaia sono confluiti nel sud della striscia, nelle città di Rafah e di Khan Yunes, nel tentativo di passare in Egitto per allontanarsi dalle zone colpite dai bombardamenti israeliani. Il valico di Rafah attualmente è chiuso, ma sarà aperto domani per i palestinesi che hanno già un permesso di ingresso nel Paese.

Il monito delle Nazioni Unite a Israele: l'assedio totale di Gaza è "proibito" dal diritto internazionale umanitario

L'assedio totale di Israele alla Striscia di Gaza è vietato dal diritto internazionale, ha dichiarato il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. "L'imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è vietata dal diritto internazionale umanitario", ha sottolineato in un comunicato. Sono oltre 187.500 sfollati interni nella Striscia di Gaza da sabato, inizio dell'attacco di Hamas contro Israele, segnala l'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari dell'Onu (Ocha). "Il numero di sfollati è aumentato in modo significativo nella Striscia di Gaza, la maggior parte si sta rifugiando nelle scuole dell'Unrwa", ha detto un portavoce dell'Ocha, Jens Laerke, in una conferenza stampa oggi a Ginevra.

A Pratica di Mare i 200 italiani in fuga da Israele

Sono atterrati a Pratica di Mare i due aerei militari che hanno riportato in Italia i primi 200 connazionali che hanno voluto lasciare Israele. In programma altri due voli militari. Altri 200 italiani circa saliranno a bordo dei mezzi dell'aeronautica militare italiana a Tel Aviv. In giornata, dopo l'arrivo di circa 200 persone, in due diversi boeing, sono stati programmati altri due voli con lo stesso aereo militare. Le operazioni disposte dai ministeri Difesa ed Esteri sono gestite dal Coordinamento di vertice interforze in coordinamento con gli uffici del Maeci. Nei prossimi due voli si prevede l'arrivo di 180-200 italiani che atterreranno anch'essi nell'aeroporto militare di Pratica di mare. A fine giornata saranno dunque rientrati da Israele 400 italiani.

