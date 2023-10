Attacco a turisti Israele ad Alessandria d'Egitto, 2 morti

Un attacco è stato compiuto contro un gruppo di turisti israeliani ad Alessandria d'Egitto. Lo riportano media arabi, citati da Haaretz, sottolineando che due turisti israeliani sono morti.

A sparare sul gruppo di turisti israeliani ad Alessandria d'Egitto è stato un agente di polizia nella zona del santuario Aumd al-Sawari nella zona di El Manshiyya. Lo ha riferito l'emittente egiziana Extra News citando una fonte della sicurezza e sottolineando che oltre a due turisti israeliani è rimasto ucciso anche un egiziano mentre un altro è rimasto ferito. Il poliziotto è stato immediatamente arrestato e il ferito è stato trasferito in ospedale per essere curato. L'informazione viene riportata negli stessi termini dall'agenzia ufficiale egiziana Mena precisando che l'agente ha sparato "alla cieca", "con la propria arma personale". "Sono stati avviati procedimenti legali nei suoi confronti", viene aggiunto.

"Questa mattina, durante una visita turistica di un gruppo di israeliani ad Alessandria d'Egitto, un locale ha aperto il fuoco contro di loro, uccidendo due civili israeliani e la guida egiziana locale". Lo ha fatto sapere il ministero degli esteri a Gerusalemme. "Inoltre - ha aggiunto - c'è un ferito israeliano in condizioni moderate. Il Ministero e l'Ambasciata al Cairo stanno collaborando con il Consiglio di Sicurezza Nazionale, l'Ufficio del Primo Ministro e l'IDF nei confronti delle autorità egiziane al fine di rimpatriare i cittadini israeliani in Israele il prima possibile".

Il generale di brigata Khaled Okasha, direttore del Centro egiziano per gli studi e le riflessioni strategiche, ha sostenuto che il poliziotto che ha sparato sugli israeliani ad Alessandria uccidendone due assieme a un connazionale "forse ha percepito una minaccia per la vita dei turisti presenti nell'area" e "la sua valutazione della situazione di sicurezza intorno al luogo dell'incidente potrebbe essere stata sbagliata in quel momento, motivo per cui è stata necessaria l'arma da fuoco". Lo scrive il sito del quotidiano egiziano El Shouk sintetizzando dichiarazioni fatte dal militare in un'intervista telefonica con il canale satellitare Extra News. Okasha "sottolineato che le vere ragioni e i dettagli precisi dell'incidente saranno rivelati dalle autorità investigative", viene aggiunto fra l'altro.

Israele ai suoi cittadini, via dall'Egitto prima possibile

Dopo l'uccisione di due turisti israeliani a Alessandria d'Egitto, Il Consiglio di sicurezza nazionale ha sollecitato gli israeliani a lasciare l'Egitto e il Sinai il "prima possibile". Lo stesso Consiglio ha chiesto agli israeliani di astenersi dal viaggiare in altri Paesi del Medio Oriente e in nazioni già segnalate.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA