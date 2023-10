Ucraina: missile russo su Kharkiv, ucciso un bambino

Nuovi raid aerei russi nella notte sull'Ucraina. A Kharkiv un missile ha colpito il distretto di Slobidsky, nella zona centrale, distruggendo un edificio in un viale circondato da abitazioni civili. I soccorritori hanno trovato il corpo di un bambino sotto le macerie, come ha riferito il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov, senza fornire ulteriori dettagli.

Il capo militare regionale di Kharkiv Oleg Synegubov ha reso noto che il bambino trovato morto sotto le macerie a Kharkiv aveva dieci anni. "Un bambino di 10 anni è stato trovato sotto le macerie, purtroppo è morto. I feriti sono 16, tra cui un bambino di 11 mesi. I soccorritori stanno lavorando sul luogo dell'incidente, smantellando le macerie", ha detto, 'missili Iskander hanno preso di mira edifici residenziali'. Le bombe russe hanno centrato anche otto comunità nella regione di Sumy, lungo il confine ucraino, uccidendo un civile.

Esplosioni sono state udite nella regione centrale ucraina di Cherkasy, secondo quanto riferiscono i media locali. L'allarme antiaereo è scattato in altre sette oblast: Odessa, Kharkiv, Mykolaiv, Poltava, Khmelnytskyi, Chernivtsi, Kirovohrad.

Nella notte i droni russi hanno preso di mira le infrastrutture portuali, danneggiando un impianto di stoccaggio di grano sul Danubio a Odessa, hanno riferito le Forze di difesa meridionali ucraine, citate dai media nazionali. "La Russia ha lanciato un attacco massiccio durante la notte nella zona di Odessa. Le infrastrutture frontaliere e portuali dell'area danubiana sono state colpite: un deposito di grano è stato danneggiato e diversi camion hanno preso fuoco", è stato riferito. Oleg Kiper, capo dell'amministrazione militare della regione, ha detto che i traghetti sono stati sospesi a Izmail, vicino al confine rumeno.

Mosca afferma di aver respinto nella notte l'attacco di due droni marini contro la città di Sebastopoli, in Crimea. "Il distaccamento antisabotaggio sottomarino della flotta del Mar Nero" è entrato in azione per respingere l'assalto di "due barche-droni", ha spiegato su Telegram il governatore Mikhail Razvozzhayev. Sempre secondo fonti di Mosca, ieri sera le sue difese aeree avevano abbattuto cinque droni ucraini ad ala fissa sopra la regione russa sudoccidentale di Belgorod.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA