Trump potrebbe andare a Capitol Hill la prossima settimana

Donald Trump potrebbe fare una visita a Capitol Hill agli inizi della prossima settimana. Lo riporta Nbc citando alcune fonti repubblicane, che notano come la visita cada nel mezzo della corsa alla nomina del nuovo speaker della camera dopo il siluramento di Kevin McCarthy. L'ex presidente sta valutando la visita in quanto la considera come uno sforzo per "unire il partito" repubblicano.

Sul suo social Truth, infatti, l'ex presidente ha scritto che dopo la destituzione di McCarthy farà "tutto ciò che è necessario per contribuire al processo di selezione dello speaker della Camera, a breve termine, finché non sarà fatta la scelta finale di un grande speaker repubblicano, uno speaker che aiuterà un presidente nuovo ma di grande esperienza, cioè io, a rendere l'America di nuovo grande!".

I suoi avvocati chiedono un rinvio fino a dopo il voto

E intanto gli avvocati di Trump hanno chiesto a un giudice di rinviare il processo sui documenti classificati trovati nella sua residenza di Mar-a-Lago fino a dopo le elezioni presidenziali del prossimo anno, affermando di non aver ricevuto tutti i documenti

necessari per preparare la sua difesa.

Il processo, uno dei quattro casi penali che pendono sull'ex presidente repubblicano, è attualmente previsto per il 20 maggio 2024 in Florida. I legali del tycoon hanno richiesto al giudice distrettuale Aileen Cannon di rinviare il dibattimento almeno fino a metà novembre 2024. Le elezioni presidenziali sono fissate per il 5 novembre 2024, con Trump attualmente ampiamente in testa tra i rivali del suo partito a pochi mesi dalle primarie

