Kiev: massiccio attacco russo, ancora una notte di terrore

Nella notte l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina utilizzando droni Shahed, solo nel Sud del Paese ne sono state distrutte diverse decine, ha detto alla tv pubblica il capo ufficio stampa del coordinamento delle forze ucraine Sud Natalya Humenyuk, citata da Unian. "La notte è stata inquietante, il terrore nelle regioni continua. Nella nostra area di responsabilità, ossia nelle le regioni meridionali e sudorientali, 24 droni sono stati distrutti, ancora non sappiamo quali sono i danni", ha dichiarato. Il governatore di Mykolaiv Vitaly Kim ha aggiunto che 24 droni su 29 sono stati abbattuti.

Zelensky: 'Sarò a Granada, obiettivo rafforzare difesa aerea'

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky annuncia che oggi sarà al vertice della Comunità politica europea a Granada. "L'Ucraina, insieme ad altre nazioni, partecipa - scrive su Telegram - alla nostra casa comune europea per il bene della sicurezza e della stabilità del continente. Si lavorerà in formati congiunti e importanti incontri bilaterali. La chiave per noi, soprattutto prima dell'inverno, è rafforzare la difesa aerea e esiste già una base per nuovi accordi con i partner. Ci stiamo preparando a confermarli e implementarli".

Londra: 'Mosca vuole distruggere le navi con il grano ucraino'

Londra accusa la Russia di voler sabotare le navi con grano ucraino piazzando mine marine vicino ai suoi porti sul Mar Nero: il ministro degli Esteri James Cleverly ha dichiarato che Mosca ha "preso di mira in modo pernicioso" le navi, "il mondo ci osserva, vediamo bene i cinici tentativi di Mosca di addossare a Kiev la responsabilità dei loro attacchi". Lo riporta il Guardian. In base a informazioni declassificate, Londra ha dichiarato che la Russia non vuole attaccare direttamente con missili le navi, ma cerca di distruggerle di nascosto. Cleverly ha detto di volerlo rendere pubblico per dissuadere Mosca dall'attuare il piano.

