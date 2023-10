Il cane di Biden allontanato dalla Casa Bianca, ha morso 11 persone

Commander non è più alla Casa Bianca. Il pastore tedesco di Joe Biden è stato coinvolto in almeno 11 incidenti, mordendo agenti del Secret Service e altro personale del presidente americano. Da qui la decisione di allontanarlo in attesa di valutare le prossime mosse. "Il presidente e la First lady tengono molto alla sicurezza di coloro che lavorano alla Casa Bianca e e che li proteggono. Sono grati per la pazienza e il sostegno di tutti coloro che sono stati coinvolti. Commander non è presente nel campus della Casa Bianca mentre i prossimi passi sono al vaglio", afferma il direttore della comunicazione della First Lady, Elizabeth Alexander.



