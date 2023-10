Due palestinesi uccisi e cinque soldati di Israele feriti in scontri

Due palestinesi sono stati uccisi e cinque agenti di frontiera israeliani feriti (tre in modo grave) in scontri a fuoco con l'esercito nel corso di un'operazione nel campo profughi di Tulkarem in Cisgiordania. Lo riferiscono fonti palestinesi e il portavoce militare israeliano. Secondo quest'ultimo durante l'operazione sono sparati colpi e "lanciati ordigni esplosivi contro i soldati, che hanno risposto".

I fatti sono avvenuti nella stessa area anche se in successione differente, come si è appreso più tardi: il primo nei pressi del villaggio di Shufa non distante dal campo profughi e il secondo nel campo profughi stesso. Secondo il ministero della sanità palestinese, citato dall'agenzia Wafa, i 2 palestinesi uccisi sono Abdul Rahman Fares Muhammad Atta (23 anni) e Hudhayfah Adnan Muhammad Fares (27 anni). Il portavoce militare israeliano ha detto che i soldati feriti - 3 gravi e due in maniera leggera - sono stati trasportati in ospedale.

