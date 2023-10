Armita in coma in Iran, il regime teme la nuova Mahsa Amini

Il regime di Teheran sta facendo pressioni e minacce agli insegnanti e ai compagni di scuola di Armita Geravand, la sedicenne ricoverata da domenica in coma all'ospedale Fajr per un trauma cranico subito, secondo le ong, in un diverbio per il velo con la polizia morale in una stazione della metropolitana. Lo riporta il media in esilio IranWire. Secondo gli educatori iraniani, il direttore della sicurezza del Ministero dell'Istruzione è andato nella scuola di Armita e ha diffidato dalla diffusione di qualsiasi notizia o foto della giovane sui social media, "pena pesanti multe e la fine immediata dei loro contratti".



Armita in coma in Iran, il regime teme la nuova Mahsa - Intubata, una ferita alla testa coperta da un grosso cerotto, gli occhi chiusi, la flebo sul braccio sinistro abbandonato. E' la foto di Armita Geravand, 16 anni, in coma dopo il pestaggio da parte della polizia morale nella metropolitana di Teheran perché non indossava il velo islamico. L'istantanea, scattata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Fajr della capitale iraniana, è stata diffusa dal gruppo curdo per i diritti umani Hengaw Organization for Human Rights ed è rimbalzata su siti e social con la velocità della rete: una possibile miccia per una nuova ondata di proteste come quelle che hanno scosso l'Iran dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata perché non indossava l'hijab secondo gli standard degli ayatollah e 'misteriosamente' deceduta dopo tre giorni di coma.

Era stata la stessa associazione a denunciare la "grave aggressione fisica" subita da Armita dopo che un video circolato sui social mostrava una ragazza portata a braccia fuori da un vagone da alcune donne in chador nero e deposta a terra, immobile. Versione smentita, come nel caso di Mahsa, a livello ufficiale. I media statali - che secondo la ong hanno pubblicato il filmato modificato - hanno riferito che la giovane è invece svenuta dopo un calo di pressione che l'avrebbe fatta sbattere contro la parete del vagone del treno.

Video Iran, 16enne pestata dalla polizia morale perche' senza velo

E l'agenzia di stampa ufficiale Fars ha pubblicato un'intervista ai genitori della ragazza in cui affermano che non è stata aggredita. "Abbiamo controllato tutti i video e ci è stato dimostrato che è stato un incidente", ha detto il padre. Tecnica sperimentata da parte dei guardiani dell'ortodossia che però non ha impedito nei mesi scorsi né la circolazione delle notizie né le rivolte che hanno fatto tremare il regime. Così stavolta, per essere più convicenti, gli agenti della sicurezza - riporta ancora Hengaw - hanno sequestrato i telefoni cellulari dei parenti della giovane. Non solo. La giornalista Samira Rahi, sostiene Iranwire, ha condiviso una foto che mostra il dispiegamento delle forze di polizia fuori dall'ospedale. "Due auto della polizia sono posizionate all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Fajr ed è evidente la presenza di agenti in borghese", ha scritto su X citando una fonte informata. La giornalista ha anche riferito che "le forze di sicurezza hanno ispezionato i veicoli che transitavano nell'area e, in alcuni casi, hanno esaminato attentamente il contenuto dei cellulari dei passeggeri". Agenti in borghese sarebbero presenti anche nel reparto di terapia intensiva dove Armita è ricoverata da domenica sera. Un'altra giornalista, Maryam Lotfi, che lavora per il quotidiano Shargh, è stata arrestata dopo essere riuscita a entrare nell'ospedale dove si trova Armita. Sono stati oltre 90 i giornalisti presi di mira dalle autorità iraniane nel corso delle manifestazioni innescate dalla morte di Mahsa. I più conosciuti, Niloufar Hamedi e Elaheh Mohammadi, che hanno seguito il caso di Mahsa, sono ancora in carcere con l'accusa di cospirazione contro la sicurezza nazionale. Ma nel blindatissimo Iran le notizie circolano ugualmente. E la miccia della rivolta è già accesa.

Arrestata la madre della ragazza dopo aver gridato contro le forze di sicurezza

Secondo la ong 'Hengaw' le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Shahin Ahmadi, la madre di Armita Geravand, la sedicenne iraniana ricoverata da domenica in coma all'ospedale Fajr di Teheran per un trauma cranico subito, secondo la ong, durante un diverbio per il velo con la polizia morale in una stazione della metropolitana della capitale iraniana.

Shahin Amadi, la madre della 16enne iraniana in coma dopo un trauma cranico subito durante una lite nella metropolitana di Teheran riguardo al velo, è stata arrestata dopo avere gridato contro le forze di sicurezza perché non le hanno permesso di visitare la figlia, Armita Geravand, nei giorni scorsi nell'ospedale di Teheran in cui è ricoverata da domenica. Lo afferma il portale dei dissidenti iraniani all'estero 'Iran International'. Nonostante un video girato dalle forze di sicurezza in cui si vedono i genitori della 16enne affermare che non è stata attaccata dalle guardie nella metropolitana, in un nuovo filmato diffuso sui social media, la madre di Armita afferma che non ha potuto controllare i filmati delle telecamere di sicurezza. "

Perché non lasciano che sua madre la visiti? Di cosa avete paura? Perché l'avete arrestata e perché l'ospedale è occupato dalle vostre forze di sicurezza?" sono queste le frasi urlate da Shahin contro le forze di sicurezza, secondo 'Iran International'. L'attivista dei diritti delle donne in arresto Narges Mohammadi ha inviato un messaggio dalla prigione affermando che il comportamento del governo nei giorni scorsi mostra come la Repubblica islamica abbia timore e stia cercando di nascondere in fretta la verità riguardo al caso di Armita. "Nessuno, in alcuna parte del mondo, dovrebbe tacere rispetto a questo caso, si tratta di umanità", si legge nel messaggio dell'attivista.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA