La Slovacchia accusa Mosca di interferenze nelle elezioni

La Slovacchia ha accusato la Russia di aver interferito nelle elezioni nazionali che si sono appena svolte nel Paese e ha convocato un funzionario dell'ambasciata, in seguito alle dichiarazioni del direttore dei servizi segreti russi, che aveva parlato di "interferenze" statunitensi nel Paese. "Consideriamo tale disinformazione deliberatamente diffusa come un'inammissibile interferenza della Federazione Russa nel processo elettorale nella Repubblica Slovacca", ha riferito il ministero degli Esteri slovacco in un comunicato.

"Respingiamo con decisione le accuse inverosimili rivolte alla Russia di interferenza nel processo elettorale slovacco", ha dichiarato l'ambasciata russa in un commento sulle sue pagine sui social media dopo che un suo funzionario è stato convocato presso il ministero degli Esteri slovacco. Lo riporta la Tass.

"A differenza di alcuni degli attuali alleati della Slovacchia, noi non ci intromettiamo negli affari interni di altri Stati. Non ci impegniamo in cambi di regime e in vari tipi di rivoluzioni colorate" scrive Mosca alludendo agli Stati Uniti.

"Per qualche motivo, Bratislava non considera un'ingerenza negli affari interni lo stanziamento di 5 milioni di dollari da parte dell'ambasciata statunitense al ministero della Difesa slovacco per contrastare la cosiddetta disinformazione, che di fatto è diventata una crociata contro la libertà di opinione, anche durante l'ultima campagna elettorale" si legge ancora nel comunicato.

"Esempi di questo tipo possono essere citati all'infinito, anche se a volte vengono vergognosamente nascosti sotto il tappeto a Bratislava", ha concluso il comunicato dell'ambasciata russa.

Intanto, la presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha incaricato oggi Robert Fico, il leader dello Smer-Sd e vincitore delle elezioni parlamentari di sabato, a formare il governo. Come ricordato dalla presidente, l'incarico sarà limitato ai 30 giorni previsti dalla Costituzione.

Le elezioni parlamentari anticipate sono state vinte dallo Smer-Sd di Fico (22,9%), seguito dalla Slovacchia progressista (17,9%) dell'eurodeputato Michal Simecka. Al terzo posto è arrivato il partito Hlas-Sd (Voce) di Robert Pellegrini, ex collega di partito di Fico. Secondo i risultati delle elezioni, Smer-Sd avrebbe bisogno di altri due partner per raggiungere la maggioranza in Parlamento. I primi colloqui

probabilmente saranno con il partito Hlas-Sd (Voce) arrivato terzo alle elezioni, e con il Partito nazionale slovacco (Sns), con il quale Fico aveva già formato il governo due volte, nel 2006 e nel 2016.

Questa coalizione a tre avrebbe nel Parlamento monocamerale di 150 seggi la maggioranza di 79 deputati. Gli esperti però non escludono neanche la coalizione con il Movimento dei cristiani democratici (Kdh) che si rivela più accettabile per Pellegrini rispetto ai nazionalisti del Sns. Secondo Fico, i negoziati sul programma del prossimo governo potrebbero durare circa due settimane.

"Le urne hanno registrato un'affluenza alta (oltre il 68%), i risultati tanto più rispecchiano opinioni, valori e atteggiamenti della società", ha detto Caputova. La priorità del futuro governo dovrebbe essere - ha aggiunto - attenuare le divisioni e ristabilire la pace sociale, perché una parte degli slovacchi è delusa dal risultato delle elezioni.

Washington 'verifica con Bratislava' le accuse di interferenze

"Sulle presunte interferenze della Russia nelle elezioni in Slovacchia siamo in stretto contatto con Bratislava per verificarle". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in un briefing con la stampa sottolineando che gli Stati Uniti "non prendono le parti di nessuno nelle elezioni di un Paese straniero ma rispettano il processo di voto democratico".

