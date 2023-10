Il consiglio Esteri Ue si riunisce a Kiev, 'momento storico'

"Sono estremamente felice di ospitare il Consiglio Affari Esteri Ue qui a Kiev, è un fatto storico. È la prima volta che si tiene fuori da confini dell'Ue, vero, ma si tiene in un Paese di futuro ingresso. È un messaggio importante. Non vedo l'ora di discutere con i miei colleghi dei temi sul tavolo, come proteggere la nostra sicurezza e la nostra prosperità". Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha aperto così il Consiglio Esteri Ue nella capitale ucraina.

Parlando poi dello stop dei fondi Usa nei confronti del paese, ha aggiunto: "La questione è se quanto accaduto al Congresso americano sia un incidente o qualcosa di sistemico. Io credo che sia un incidente, accaduto sullo sfondo dei negoziati per lo shutdown. Gli Usa sanno che la guerra in Ucraina non è solo una faccenda interna ma ha ricadute sul mondo intero. Siamo già in contatto con Democratici e Repubblicani per trovare una soluzione".

Borrel: 'Il futuro dell'Ucraina è nell'Ue'

A spiegare la scelta di riunire i ministri degli esteri europei a Kiev, è stato l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell.

"Convoco oggi i ministri degli Esteri dell'Ue a Kiev, per la prima riunione in assoluto di tutti i 27 Stati membri al di fuori dell'Ue. Il futuro dell'Ucraina - ha scritto su Twitter - è all'interno dell'Ue".

Tajani, Kiev conti su Roma, appoggiamo l'adesione all'Ue

Kiev può contare sull'impegno del governo italiano per il supporto alla libertà dell'Ucraina. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al consiglio Esteri Ue in corso a Kiev. Tajani, si apprende da fonti diplomatiche, ha ribadito che Roma è "fortemente impegnata" nella ricostruzione del Paese, anche come priorità della prossima presidenza italiana del G7 e appoggia l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il titolare della Farnesina ha continuato ribadendo che oggi verrà formalizzato l'accordo su Odessa, che rappresenta "un forte messaggio politico e culturale da parte del governo italiano". L'Italia, ha detto poi Tajani secondo quanto viene riferito, appoggia gli impegni di sicurezza che discendono da Vilnius e la protezione di Zaporizhzhia, oltre a sostenere il processo politico di Gedda con un ruolo anche della Cina.

Il ministro ha ricordato anche che "abbiamo firmato l'accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa ed è un messaggio politico e culturale per l'Ucraina. Siamo qui per rafforzare l'Ucraina e il diritto internazionale, non ci può essere la pace senza giustizia", ha aggiunto. Per quanto riguarda l'interruzione dei fondi da parte degli Usa secondo il ministro non si tratta altro che di un "errore".

Mosca, Usa sosterranno ancora Kiev, solo giochi prestigio

Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina nonostante la sospensione dei fondi per Kiev: lo dichiara il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov, come riporta Tass. "Continueranno a sostenere l'Ucraina. Non dobbiamo pensare che qualcosa stia per cambiare. È solo un gioco di prestigio. Sono sciocchezze. Fondamentalmente, l'obiettivo di Washington di sostenere i suoi tirapiedi a Kiev non cambia", ha detto Ryabkov in risposta a una domanda della Tass.

