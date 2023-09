La pioggia si placa a New York, ma resta il rischio inondazioni

Il cielo sopra Manhattan si è calmato nella serata di venerdì e la tempesta ha lasciato il posto ad una lieve pioggerellina ma la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha esortato i newyorkesi a non lasciarsi ingannare dalla tregua e a continuare ad essere prudenti. "Siamo ancora alle prese con questa situazione", ha detto in un'intervista alla Cnn. "La mia più grande preoccupazione in questo momento è che per via della tregua dalla pioggia le persone decidano di uscire in auto". Hochul ha messo in guardia contro eventuali inondazioni "improvvise" e ha deciso di lasciare in vigore lo stato d'emergenza per tutta la notte. Nelle prossime ore la tempesta dovrebbe spostarsi verso Long Island, con il rischio di ritardi e cancellazioni dei treni della Mta. New York intanto si avvicina al record di oltre 25 cm di pioggia in 24 ore: era dal 1955 che non se ne vedeva così tanto e allora era caduta in due giorni. "Non è ancora finita: pioverà ancora", ha avvertito la governatrice in una conferenza stampa.

