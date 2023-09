Scontro Berlino-Musk sulle Ong e i migranti verso l'Italia

Scontro su X tra il ministero degli Esteri tedesco e Elon Musk: il tema sono le ong tedesche e i migranti verso l'Italia. Musk ha ritwittato un video che mostra operazioni di salvataggio in mare di ong che sarebbero sovvenzionate dal governo tedesco e che "raccolgono migranti illegali per poi portarli in Italia". "I tedeschi ne sono consapevoli?", si è chiesto il patron di X sul social. L'account in inglese del ministero tedesco degli Esteri ha quindi risposto direttamente a Musk: "Sì, e si chiama salvare vite".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA