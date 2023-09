'Trump ha frodato, gonfiati gli asset sino a 3,6 miliardi'

Donald Trump e i suoi figli adulti sono responsabili di frode, avendo fornito per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore dei loro asset sino a 3,6 miliardi di dollari nei confronto di banche e assicurazioni. Lo ha stabilito il giudice di Ny Arthur Engoron dando ragione alla procuratrice generale Letitia James pochi giorni prima dell'inizio del processo civile in materia.



La decisione, pochi giorni prima dell'inizio di un processo senza giuria istruito dalla procuratrice generale Letitia James, è il più forte colpo all'immagine di imprenditore scaltro e di successo che Trump si era costruito negli anni prima di scalare la Casa Bianca.



Il giudice Engoron ha ordinato che alcune delle licenze commerciali di Trump siano revocate come punizione - rendendo cosi' difficile o impossibile per lui e i figli adulti fare affari a New York - dopo aver stabilito che ha frodato banche e assicurazioni gonfiando il valore dei suoi asset. Lo stesso giudice ha annunciato che continuera' ad esserci una figura indipendente che supervisiona le operazioni della Trump Organization.

