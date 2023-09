Usa 2024: sondaggio Wp-Abc, Biden indietro di 10 punti su Trump

Joe Biden è indietro di 10 punti rispetto a Donald Trump in un sondaggio per la Casa Bianca targato Washington Post-Abc News (42% a 52%), un'eccezione rispetto a tutti gli altri sondaggi che indicano un testa a testa. Dalla rilevazione comunque emerge come il presidente continui a perdere terreno mentre aumenta l'insoddisfazione per la sua gestione dell'economia e dell'immigrazione, un crescente numero di americani dice che gli Usa stannp facendo troppo per aiutare l'Ucraina e restano diffuse preoccupazioni per la sua eta' avanzata. Più di 3 democratici su 5 e indipendenti di orientamento democratico affermano che preferirebbero un candidato diverso dal presidente. Ma i consiglieri di Biden sostengono che sia il democratico più forte per il 2024 e che quanti desiderano qualcun altro non concordano su chi dovrebbe essere, con l'8% che indica la vicepresidente Harris, l'8% il senatore Bernie Sanders e il 20% che peferisce "semplicemente qualcun altro".

Trump è in una posizione forte a livello nazionale nonostante debba affrontare molteplici processo penali. È favorito dal 54% dei repubblicani e degli indipendenti di orientamento repubblicano, rispetto al 51% di maggio. Il governatore della Florida Ron DeSantis è secondo con il 15%, in calo rispetto al 25% di maggio. Nessun altro repubblicano raggiunge la doppia cifra. Trump è in testa ai suoi rivali repubblicani anche nei recenti sondaggi statali, che probabilmente offrono indicatori più affidabili rispetto ai sondaggi nazionali sull'andamento della corsa repubblicana nei prossimi mesi.



