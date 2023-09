Carlo III e Macron al milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo

Il re d'Inghilterra Carlo III è stato accolto sugli Champs-Elysées dal presidente francese Emmanuel Macorn, poi i due sono rimasti in assoluto raccoglimento davanti alla tomba con la fiamma del Milite Ignoto sotto l'Arco di Trionfo. Un omaggio di entrambi ai milioni di morti della Prima guerra mondiale. Sono stati intonati God Save the King e la Marseillaise, gli inni dei due Paesi, poi nel cielo sono sfrecciate la Patrouille de France e le Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force.

"Your Majesty, welcome", benvenuta Sua Maestà: questo il messaggio pubblicato su X (Twitter) dal presidente francese, Emmanuel Macron, in occasione della visita di Stato in Francia del Re d'Inghilterra Carlo III accompagnato dalla moglie Camilla. L'aereo della corona britannica, un Airbus A321 decorato con i colori della Union Jack, è atterrato intorno alle 14:00 all'aeroporto di Orly, nel sud di Parigi. Carlo e Camilla sono poi giunti all'Arco di Trionfo per partecipare ad una cerimonia con Macron e la moglie Brigitte dinanzi alla fiamma del Milite ignoto, a cui seguirà la discesa lungo l'avenue des Champs Elysées a bordo di una Citroen DS7 decappottabile, mentre nel cielo della capitale francese hanno sfrecciato i jet bianco rosso e blu della Patrouille de France e dei Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force. La Citroen presidenziale verrà scortata da 136 cavalli della Guardia Repubblicana fino al Palazzo dell'Eliseo, dove il presidente francese e il re d'Inghilterra avranno un colloquio bilaterale. In serata, l'attesa cena di gala nel Salone degli Specchi della Reggia di Versailles. Tra gli invitati, il cantante dei Rolling Stones, Mike Jagger, gli attori Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, lo scrittore Ken Follett e l'ex allenatore di calcio, Arsène Wenger. Menu: astice blu, pollo di Bresse e macaron rosa, peparati da chef stellati, il tutto servito in preziose porcellane di Sèvres simbolo dell'art de vivre alla francese.

