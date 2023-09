Meloni e Zelensky arrivati a New York per l'Assemblea dell'Onu

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a New York per l'assemblea generale dell'Onu. La premier in mattinata parteciperà all'apertura dei lavori, dove sono previsti tra gli altri gli interventi del segretario generale Antonio Guterres e del presidente Usa Joe Biden. Nel pomeriggio (le 16.30 locali, le 22.30 in Italia) deporrà una corona di fiori a Columbus Circle, alla presenza di alcuni rappresentanti della Columbus Citizen Foundation e di altri associazioni italoamericane. Domani è previsto il suo discorso all'assemblea generale.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu. Zelensky dopo New York andrà a Washington dove sarà ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca.

"Sono arrivato negli Stati Uniti per l'Assemblea dell'Onu e una visita a Washington", durante la quale "ringrazierò gli Stati Uniti da parte dell'Ucraina per l'assistenza". Lo scrive su X Zelensky. "Parteciperò all'Assemblea Generale dell'Onu, al Consiglio di Sicurezza e avrò numerosi incontri bilaterali. L'Ucraina presenterà una proposta concreta agli statu membri dell'Onu su come rafforzare il principio di integrità territoriale", afferma Zelensky sottolineando che "a Washington incontrerà il presidente Joe Biden, i leader del Congresso, i vertici militari e le aziende americane. Ringrazierà gli Stati Uniti da parte dell'Ucraina per l'assistenza nella nostra battaglia per l'indipendenza e la libertà".

"Grazie al successo delle nostre truppe, la linea difensiva del nemico è stata spezzata" in direzione di Bakhmut. I russi hanno "cercato di chiuderla gettando nella battaglia tutte le riserve disponibili". Lo riferisce il comandante delle forze di terra ucraine Alexander Syrsky, citato dal canale Telegram Military Media Center, aggiungendo che le forze armate russe hanno perso alcune delle unità migliori nelle battaglie in quell'area, ma la situazione sul fronte orientale resta difficile e le battaglie sono feroci. Secondo il comandante "Mosca non abbandona i tentativi di riconquistare posizioni perdute" verso Kupiansk e Lyman.

In un'intervista a Cbs News, Zelensky ha ammesso che i progressi della controffensiva di Kiev sono stati lenti e che "la situazione è difficile", ma è necessario andare avanti e "non dare tregua a Putin". "Abbiamo l'iniziativa. Questo è un vantaggio", ha detto il presidente ucraino. "Abbiamo fermato l'offensiva russa e siamo passati alla controffensiva. E nonostante ciò, non è molto veloce", ha aggiunto. "Dobbiamo liberare il nostro territorio il più possibile e andare avanti, anche se si tratta di meno di mezzo miglio o cento iarde, dobbiamo farlo", ha continuato. "Non dobbiamo dare tregua a Putin." Commentando gli attacchi di droni sulla Russia, che l'Ucraina non riconosce ufficialmente, Zelensky ha sottolineato che Kiev "usa le armi dei partner solo sul territorio dell'Ucraina", ma "la Russia deve sapere che qualunque sia il luogo utilizzato per lanciare missili per colpire l'Ucraina, l'Ucraina ha tutto il diritto morale di attaccare quei luoghi".

Kiev, '2 morti per i raid russi sul Kherson di stanotte'

Due persone sono morte a seguito degli attacchi russi lanciati sulla regione ucraina di Kherson nella notte. Lo ha affermato il governatore dell'oblast, Oleksandr Prokudin, in un messaggio su Telegram citato da Ukrinform. "A seguito di un attacco a Kherson, un uomo di 72 anni è morto. Un altro è rimasto ferito, è stato soccorso sul posto", si legge nel messaggio. "A Kizomys è stata colpita una casa privata. Un'anziana è morta sul colpo per le ferite riportate. Un uomo di 60 anni è stato portato in ospedale in condizioni moderate. Anche Olhivka è stata sotto tiro. È rimasta ferita una donna di 63 anni. È stata ricoverata in ospedale".

Ministro Esteri cinese in visita in Russia fino al 21/9

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, sarà in visita in Russia da oggi al 21 settembre per colloqui sulla sicurezza: lo ha reso noto il suo ministero. "Su invito di Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Wang Yi... si recherà in Russia per tenere il 18/o ciclo delle Consultazioni sino-russe sulla sicurezza strategica (Sscc) dal 18 al 21 settembre," si legge in un comunicato pubblicato sul sito del ministero.

Mosca, abbattuti droni Kiev in Crimea e vicino alla capitale

La Russia afferma di aver abbattuto nella notte diversi droni ucraini nella Crimea annessa e nelle regioni di Mosca, Belgorod e Voronezh. "I droni sono stati intercettati sulle aree occidentali, sud-occidentali, nord-occidentali e orientali della penisola di Crimea, sui distretti di Istra (ovest) e di Domodedovo (sud) della regione di Mosca, sulle regioni di Belgorod e Voronezh (sud-ovest)", ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato senza precisare il numero di velivoli abbattuti. La nota afferma inoltre che "le officine dell'impianto di Kharkiv dove venivano effettuate la riparazione e il restauro dei veicoli blindati delle Forze armate ucraine sono state colpite da un attacco missilistico".

