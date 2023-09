Ucraina: esplosioni a Odessa, allerta in tutto il Paese

Esplosioni vengono segnalate in queste ore nella città meridionale di Odessa, con l'allarme antiaereo scattato in tutta l'Ucraina dopo il lancio di missili da crociera da parte di bombardieri strategici russi. Lo riportano i media locali.

Almeno otto droni sono stati abbattuti nella notte delle forze russe nella regione di Mosca e verso l'annessa penisola di Crimea, comunica il Ministero della Difesa di Mosca. Un altro drone si è schiantato nella città russa centrale di Oryol, senza causare vittime o danni. Lo ha detto il governatore Andrey Klychkov. Gli attacchi di droni ucraini contro il territorio russo e la Crimea, annessa da Mosca nel 2014, sono aumentati negli ultimi mesi sullo sfondo della controffensiva di Kiev iniziata all'inizio di giugno.

Stoltenberg, dobbiamo prepararci a una guerra lunga

In un'intervista pubblicata oggi, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, avverte che bisognerà "prepararsi a una lunga guerra in Ucraina". "La maggior parte delle guerre durano più a lungo di quanto previsto quando iniziano - afferma Stoltenberg al media tedesco Funke -. Dobbiamo quindi prepararci per una lunga guerra in Ucraina". "Vogliamo tutti una pace rapida - continuato il segretario generale della Nato -, ma allo stesso tempo dobbiamo riconoscere questo: se il presidente Volodymyr Zelensky e gli ucraini smetteranno di combattere, il loro Paese non esisterà più; se il presidente Vladimir Putin e la Russia depongono le armi, avremo la pace". Per quanto riguarda il desiderio di Kiev di aderire alla Nato, Stoltenberg assicura: "Non c'è dubbio che prima o poi l'Ucraina entrerà" nell'Alleanza atlantica. "Quando questa guerra finirà avremo bisogno di garanzie di sicurezza per l'Ucraina, altrimenti la storia potrebbe ripetersi", avverte il segretario generale della Nato.

