Kiev, 'russi respinti di 3-4 chilometri nel sud del Paese'

Le forze ucraine avrebbero respinto quelle russe a una distanza di 3-4 chilometri in diverse sezioni del fronte meridionale. Lo ha dichiarato alla tv pubblica la portavoce delle Forze di difesa dell'Ucraina meridionale Natalia Gumenyuk, citata da Unian. Gumenyuk spiega, però, che la situazione nel sud del Paese rimane piuttosto tesa, l'esercito ucraino continua a condurre una guerra di contro-batteria, "ma oggettivamente dobbiamo liberare una striscia di almeno 30 chilometri perché sia davvero efficace" l'offensiva che stanno portando avanti.

La Crimea sarà liberata nel modo che l'Ucraina riterrà necessario e se i russi non la dovessero lasciare, gli ucraini li "staneranno". Lo ha dichiarato Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, citato da Rbc Ucraina. "Ad oggi, sembra che se i russi non lasceranno la Crimea da soli, dovremo 'stanarli' con le armi che abbiamo a disposizione", ha detto Danilov.

Due donne ferite nei bombardamenti russi nella regione di Zaporizhzhia dopo che l'esercito aveva attaccato 20 insediamenti nell'area. Lo riporta Yuriy Malashko, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia citato da Ukrinform. "Nell'ultimo giorno i militari russi hanno lanciato 54 attacchi contro 20 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. 48 proiettili di artiglieria hanno preso di mira il territorio di Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Malynivka, Bilohirya, Robotyne, Stepnohirsk, Kamianske, Stepove, Piatykhatky e altre città e villaggi lungo la linea del fronte", ha scritto Malashko. Inoltre, il nemico ha colpito Orikhiv con due bombe aeree e ha bombardato Novodarivka, Huliaipilske, Novoivanivka e Levadne con cannoni antiaerei. Due donne, una di 71 e l'altra di 53 anni, sono state ferite e ricoverate in ospedale a seguito del raid russo su Orikhiv.

Dopo una significativa battuta d'arresto nei pressi di Novoyehorivka e numerosi altri tentativi di attacco in diverse direzioni, i russi si sono finora concentrati sul ritiro delle loro riserve e negli ultimi giorni "non hanno condotto alcuna azione offensiva sul terreno", ma hanno invece "aumentato l'intensità dei raid aerei". Lo riporta su Telegram Artem Lysogor, capo dell'amministrazione militare della regione di Lugansk. "Novoselivske, Novoyehorivka, Makiivka, Nevske e Bilohorivka sono sotto la pressione aerea nemica. Alcuni insediamenti sono colpiti quotidianamente da attacchi aerei" ha spiegato Lysogor

"Ogni settimana, immancabilmente, l'iniziativa è nelle mani dei nostri soldati, nelle mani dell'Ucraina. È l'eroismo ucraino che determinerà la fine di questa guerra. È una cosa che dobbiamo ricordare tutti". Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky postando foto dal campo di battaglia.

Stato maggiore Kiev, successi in Donetsk e Zaporizhzhia

Nei giorni scorsi le forze armate ucraine hanno registrato successi nella zona di Klishchiivka nella regione di Donetsk, nonché vicino a Verbovoy e Novoprokopivka nella regione di Zaporizhia. Lo riferisce RBC-Ucraina citando lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Pertanto, in direzione di Bakhmut, i russi hanno tentato senza successo di attaccare nelle aree di Yagidny e Bohdanivka. Invece, le forze di difesa hanno avuto successo nell'area di Klishchiivka a seguito delle operazioni d'assalto. E nella regione di Zaporizhzhia, le forze armate ucraine hanno avuto un successo parziale nelle aree di Verbovoy e Novoprokopivka: lì allontanano il nemico dalle posizioni occupate e si trincerano sui confini raggiunti. Ieri in un video di Klishchiivka si sosteneva che fosse stata già liberata dagli occupanti russi. Tuttavia, il post è stato successivamente rimosso e l'unità ha affermato che i combattimenti erano ancora in corso. Lo stesso giorno si è saputo della liberazione del villaggio di Andriivka , non lontano da Klishchiivka. E più tardi lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina ha riportato successi parziali vicino all'insediamento. In un rapporto dell'Istituto per lo studio della guerra si constata che nella zona di Verbovoj si svolgevano combattimenti, ma che probabilmente fino a ieri era ancora controllata dai russi.

Mosca, 'distrutti 2 droni ucraini su regioni di Kaluga e Tver'

Due droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa russi sopra le regioni di Kaluga e Tver. Lo riporta il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass. "Il 16 settembre, di notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno sventato il tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con due Uav (droni ndr) ad ala fissa contro obiettivi nella Federazione Russa. I veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio sulle regioni di Kaluga e Tver", ha dichiarato il ministero. Successivamente, il servizio stampa dell'amministrazione della regione di Tver ha dichiarato che un drone è stato abbattuto sopra il distretto di Konakovsky senza causare vittime. "I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto. Il governatore Igor Rudenya ha dato istruzioni alle agenzie regionali di fornire loro tutta l'assistenza necessaria", ha aggiunto il servizio stampa.

Filorussi mettono all'asta la casa di Zelensky in Crimea

Le autorità filorusse insediate in Crimea mettere all'asta la casa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella penisola, insieme ad altre 100 proprietà appartenenti a personaggi d'affari ucraini. Lo ha dichiarato Vladimir Konstantinov, presidente del parlamento della Crimea, citato da Sky News. Insieme, il loro valore supera gli 815 milioni di rubli (circa 8 milioni di euro). A febbraio, le autorità hanno dichiarato di aver nazionalizzato circa 500 proprietà nella Crimea occupata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA