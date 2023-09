La principessa di Norvegia sposerà Verret lo sciamano nel 2024

La principessa norvegese Martha Louise, la figlia maggiore del re Harald e della regina Sonja, sposerà Durek Verrett, che si è autoproclamato "sciamano delle sesta generazione", il 31 agosto 2024, ha annunciato oggi la coppia.

La storia d'amore tra la principessa 51enne e l'afroamericano Verrett, un guru spirituale di Hollywood, non è piaciuta nel Paese scandinavo, dove per i suoi metodi e le dichiarazioni di medicina alternativa è stato etichettato come un "ciarlatano".

Il matrimonio si terrà nella città di Geiranger, sulle rive dell'omonimo fiordo, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, nella Norvegia sudoccidentale. "Siamo incredibilmente felici di poter celebrare il nostro amore negli splendidi dintorni di Geiranger", ha segnalato la coppia in una nota.

Martha Louise e Durek Verrett hanno annunciato il loro fidanzamento nel giugno 2022, ricevendo la benedizione del re Harald che sposò anche lui una persona comune quando si unì a Sonja nel 1968. Oggi, in una dichiarazione separata, il re, la regina e il principe ereditario Haakon si sono congratulati con la coppia e hanno affermato di essere "felici di accogliere Durek Verrett nella famiglia".



