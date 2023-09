Kim incontra Putin: 'Mosca vincerà la guerra in Ucraina'

Sono durati due ore i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un, prima in presenza delle delegazioni e poi faccia a faccia, che si sono tenuti in un centro spaziale russo nella regione dell'Amur, nell'Estremo Oriente russo.

Nel brindisi alla cena ufficiale con Vladimir Putin, il leader nordcoreano, ha reso poi omaggio a quello che ha definito "l'eroico esercito russo", dicendosi convinto che vincerà nella cosiddetta "operazione speciale" in Ucraina. Secondo Kim, la Russia riporterà "una grande vittoria" in Ucraina in quella che ha definito "una lotta sacra per punire l'accozzaglia del Male che vuole l'egemonia e nutre illusioni di espansione". E ha fatto un brindisi a "nuove vittorie per la Russia" e all'amicizia tra Mosca e Pyongyang. Da parte sua, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un brindisi al "rafforzamento della cooperazione" con la Corea del Nord.

La Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di satelliti, ha detto il presidente Vladimir Putin in occasione dell'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. In precedenza, il presidente russo aveva anche detto che durante i colloqui con il leader nordcoreano sarebbero stati discussi "tutti i temi", e quindi anche la cooperazione in campo militare. Il presidente russo e il leader nordcoreano hanno visitato un sito di assemblaggio e lancio di razzi, prima dell'avvio dei colloqui. "I leader hanno ispezionato i siti del nuovo cosmodromo: un'officina di assemblaggio per il lanciatore Angara (la nuova generazione di razzi russi, ndr), un sito di lancio per i lanciatori Soyuz-2 e un sito di lancio in costruzione per Angara", ha dichiarato il Cremlino in un comunicato.

In un'intervista alla televisione Rossiya 1, ripresa dall'agenzia Ria Novosti, il presidente russo ha detto che ci sono "prospettive" per una

cooperazione in campo militare tra la Russia e la Corea del Nord. "La Russia è un Paese autosufficiente, ma nell'ambito delle attuali regole ci sono delle opportunità a cui prestiamo attenzione e che discutiamo", ha sottolineato Putin.

Kim: 'Sosteniamo ogni decisione di Mosca, che difende la sua sovranità'

La Corea del Nord sostiene tutte le decisioni delle autorità russe e intende rimanere al fianco di Mosca per "combattere contro l'imperialismo". Lo ha detto il leader Kim Jong-un, citato dall'agenzia Interfax, in occasione del suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo Kim, la Russia "si è alzata in piedi per difendere la sua sovranità e sicurezza opponendosi alle forze egemoniche". Il leader nordcoreano si è detto convinto che l'incontro odierno con il presidente russo Vladimir Putin contribuirà ad "elevare ad un nuovo livello" le relazioni tra i due Paesi.

Pyongyang lancia due missili balistici, protesta formale di Tokyo

Nelle ore in cui il leader nordcoreano ci accingeva a incontrare quello russo la Corea del Sud ha segnalato il lancio missili balistici da parte di Pyongyang verso il Mar del Giappone. E successivamente Tokyo ha fatto sapere che nessuno dei due vettori balistici lanciati dalla Corea del Nord è atterrato nella Zona economica esclusiva (Zee) del Giappone, e non sono stati segnalati al momento danni a navi o aerei. Il premier Fumio Kishida ha istruito i ministeri e le agenzie competenti a raccogliere informazioni e garantire la sicurezza delle imbarcazioni sul luogo e alle persone. Il capo di Gabinetto, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato in una conferenza stampa che il governo ha presentato una protesta formale alla Corea del Nord attraverso la sua ambasciata a Pechino.

